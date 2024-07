Veja a ordem de atrações no Pelourinho neste sábado

O Centro Histório de Salvador será palco de diversas atrações forrozeiras nese sábado - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O São João do Centro Histórico de Salvador continua os festejos juninos com forró pé de serra neste sábado, 22. Os palcos principais contarão com atrações como Bailinho de Quinta, Gilmelândia, Cheiro de Amor e Márcia Short.

O Largo do Pelourinho, os espaços Quincas Berro D’Agua e Pedro Archanjo, as praças Tereza Batista e Terreiro de Jesus, além da Sala de Reboco recebem atrações programadas para começar às 17h.



O São João da Bahia no Pelourinho é uma realização do Governo do Estado da Bahia por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) e conta com o patrocínio da Caixa e Governo Federal.

Confira abaixo a programação completa deste sábado:



Largo do Pelourinho, com shows de cerca de 40 minutos

17h00 - Orquestra de Compasso

18h30 - Bailinho de Quinta

20h00 - Tonho Matéria

21h30 - Banda Mel

23h00 - Del Feliz

00h30 - Gabriel Mercury

Praça Tereza Batista

17h00 - Bandana

18h00 - Virna

19h00 - Gilmelândia

20h00 - Aloisio Menezes

21h00 - Alexandre Leão

22h00 - Cheiro de Amor

23h00 - As Nandas

00h00 - Márcia Short

01h00 - Gui Vieira

Largo Pedro Arcanjo

17h00 - Jaw

18h00 - Cacau com Leite

19h00 - Vitera

20h00 - Ivan Rocha

21h00 - Rala Fivela

22h00 - André e Mauro

23h00 - Cesar Figueiredo

00h00 - Pedro Libe

01h00 - Tenyson Del Rey

Largo Quincas Berro D’Água

17h00 - Larissa Marques

18h00 - Nonô Curvelo

19h00 - Esqueminha

20h00 - Mambolada

21h00 - Forró das Elétricas

22h00 - Diego Henrique

23h00 - Grupo Movimento

00h00 - Alan

01h00 - Lui

Sala de Reboco (Terreiro de Jesus), com cerca de 40 minutos por show

17h00 - Leãozinho Jr.

18h00 - Tinho Bahiano

19h00 - Valney e Banda

20h00 - Serravale e Banda

21h00 - Lukas Miranda

22h00 - Forró Sarakura

23h00 - Lia Domingos

00h00 - Rebeca Tarique

01h00 - Forró 90 Graus

Coreto Terreiro de Jesus

17h00 - Cesar Figueiredo

18h00 - Luciano Calazans

19h00 - André e Mauro

20h00 - Tenyson Del Rey

21h00 - Aboio de Vaqueiro

22h00 - Banda Quero Amor

23h00 - Banda Moura Brasil

00h00 - Velho Chico

01h00 - Beth Dias