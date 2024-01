Sebrae Bahia divulga estatística de avanço | A TARDE

A julgar pelos números divulgados pelo Sebrae Bahia em relação aos atendimentos realizados pelo órgão, aumentaram as demandas em 2023 quando confrontadas com as do ano passado. Até dia 18 de dezembro, chegaram a quase 240 mil os registros relacionados a pequenos negócios, abrangendo os microempreendedores individuais (MEI), as microempresas (ME) e empresas de pequenos porte, contra 157 mil em 2022.

Já quando se somam as orientações a gestores de pequenos negócios, potenciais empreendedores e pessoas físicas, foram 370 mil, vencendo com larga margem os 267 mil do ano anterior.

Para o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, os resultados alcançados são suficientes para destacar o comprometimento de toda a equipe no cumprimento da missão. "Ao avaliar os números, vemos que é indiscutível o valor do apoio do Sebrae à micro e pequena empresa. O ano de 2023 aponta a excelência dos atendimentos e a tendência à ampliação ao quantitativo de nossos clientes”, afirma o superintendente.

Novos desafios

Segundo Jorge Khoury, os novos desafios do Ano Novo, mantido o patamar de crescimento, formam crença numa ampliação dos micro e pequenos negócios, indicando novas parcerias em perspectiva otimista.



Na breve análise qualitativa dos dados coletados por sua assessoria, Jorge Khoury acrescenta indicativo de avanço, no sentido de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento, tomando como base os negócios geradores de emprego e renda.



De acordo com levantamento feito pela Unidade de Gestão Estratégica (UGE) do Sebrae Bahia, exatos 48.941 representantes de pequenos negócios receberam orientação com soluções de inovação.