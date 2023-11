SEC promove ações para apoiar estudantes na primeira etapa do ENEM | A TARDE

Cerca de 324 mil estudantes baianos fazem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023 neste domingo, 5. Neste primeiro dia, os candidatos terão que passar por avaliações de linguagens (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), Ciências Humanas e Redação com um tempo de 5h30.

Para contribuir com os estudantes, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) mobilizou toda a comunidade escolar, nas 1.062 escolas e 679 anexos, com o “Tô com Você no ENEM”. Em Salvador, o Governo do Estado garantiu a gratuidade do metrô, com catracas especiais para este acesso, a todos que foram fazer o exame. Além disso, os estudantes da rede estadual receberam kits de lanche e higiene e adesivos motivacionais. No interior, foram disponibilizados 120 ônibus para transportar os estudantes, ida e volta, aos locais da prova.

A secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, recepcionou os estudantes no CEEINFOR - Mãe Stella, neste primeiro dia de prova. “Estamos aqui hoje para passar acolhimento, confiança e desejo de bons resultados para os candidatos que vão fazer a primeira prova do Enem. Trabalhamos muito, ao longo de todo ano, apoiando o processo de aprendizagem desses estudantes e temos confiança de que tudo ocorrerá bem”.

A estudante Ionara Pereira dos Santos, 18 anos, chegou cedo ao Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia (CEEINFOR - Mãe Stella), localizado no bairro Cabula, Salvador, onde iniciou a maratona de 10h30 de prova, para tentar ingressar no curso de Direito. Aluna do Colégio Estadual Luis Rogério de Souza, ela acredita que sua confiança se deve aos meses de dedicação, além do apoio dos professores na motivação e revisão dos conteúdos.

“Minha escola e os aulões que aconteceram lá foram partes essenciais na minha preparação e acho que se eu seguir direitinho as orientações passadas nessas aulas eu consigo alcançar o meu objeto”, declarou Ionara.

Segunda etapa

No próximo domingo, 12, os candidatos voltam para cumprir a etapa final do exame, quando será a vez das provas de Matemática e de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia), com cinco horas de duração. Assim como ocorreu hoje, os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, sendo que, como não haverá a redação, as provas vão começar no mesmo horário, mas terminam meia hora antes, às 18h30. O candidato só poderá sair com o caderno de questões, nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.