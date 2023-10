Secretaria da Segurança Pública lança campanha Ligadas por Fios | A TARDE

Durante outubro, é possível doar mechas de cabelo e acessórios de cabeça de maneira direta, prática e bem rápida. A Secretaria da Segurança Pública (SSP), pela Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev), lançou nesta segunda-feira, 2, a campanha Ligadas por Fios 2023, às 10h, no Shopping da Bahia. A ação faz parte do Outubro Rosa, que alerta e promove conscientização sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama.

O período de tratamento é difícil, sobretudo pela queda de cabelo, que influencia não só na saúde e proteção craniana, mas na autoestima. Para fazer kits com perucas para as mulheres em tratamento, a Sprev, em parceria com o Instituto Amor em Mechas, incentiva a doação de cabelo.

“Pode ser qualquer tipo de cabelo, e não precisa ser o cabelo inteiro. Essas mechas a pessoa pode tirar de baixo que ninguém vai ver. Pode ser cabelo crespo, pode ser alisado, cabelo descolorido, não tem problema, porque esses cabelos, somados a outros que se pareçam, vão representar como era o cabelo da mulher antes da quimioterapia”, afirma a tenente-coronel PM Denice Santiago, superintendente da Sprev.

Lenços

Além das mechas de cabelo, é possível doar lenços, bonés, turbantes e bijuterias. Esta é a quarta edição da campanha. Nos três anos anteriores, segundo a superintendente, já foram doadas mais de uma tonelada de cabelo e 250 mulheres já receberam kits. No estado, a doação é feita em unidades das Forças de Segurança Pública, como Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros Militar.

A novidade desta edição é a parceria com o Shopping da Bahia, onde é possível realizar a doação no 2º Piso, com o horário de funcionamento das 9h às 22h.

Quem chegou pronta para cortar o cabelo na hora e realizar a doação foi Marina Araújo Santana, 63, ajudante de cozinha, que cortou todas as mechas. Ela já estava com vontade de cortar antes e aproveitou para fazer uma boa ação.

“Minha filha queria que eu cortasse na semana passada no salão, aí eu disse que não, depois eu ia cortar. Eu já tinha botado na minha cabeça que o dia que tivesse como fazer a doação, eu iria cortar. Como hoje começou, eu já vim logo para cortar. Eu fico feliz, porque pelo menos posso fazer outra pessoa feliz”, relata.

O comprimento mínimo para realizar a doação é 15 cm e deve estar amarrado com cordão ou elástico para impedir que os fios se soltem. “Aqui, só nesse primeiro dia, a campanha foi muito bem aceita, as pessoas viram as reportagens, se deslocaram das residências e vieram. Hoje eu já peguei umas 20 mechas de cabelo até agora à tarde e tiveram pessoas também doando o cabelo todo”, afirma Graciene Garcez, assistente social da Sprev e uma das pessoas responsáveis pelo estande no Shopping da Bahia.

Miguel Aquiles Ramos Sobreira, 13, doou cabelo pela primeira vez. O estudante trouxe duas mechas grandes, pois cortou o cabelo inteiro, que antes era longo. Mas o desejo dele de doar veio por influência da falecida avó.

“Foi uma oportunidade que vi para deixar crescer e quando chegou agora recentemente eu pensei em doar, porque eu acho que a gente poderia ajudar mais as pessoas. Minha avó também teve câncer, ela usou peruca por muito tempo e ela morreu de câncer, é por conta dela também. É muito legal, é bom saber que está ajudando pessoas”, conta.

As mulheres que têm interesse em receber as perucas são cadastradas pelo próprio local onde fazem o tratamento para receber o kit. Como a campanha tem parceria com o Instituto Amor em Mechas, os cabelos são levados para São Paulo e depois os kits voltam prontos para irem às mãos das mulheres. Os kits são compostos por lenços, prótese de suporte para a mama (opcional), bijuterias (colares e brincos), maquiagem e peruca.

Em qualquer época é possível doar ao entrar em contato com a superintendência ou doar para outros institutos. Isso porque Flávia Santana, dona da Essência dos Cachos, recebe doações de cabelos, sobretudo crespos e cacheados, para confeccionar perucas que são doadas às mulheres em tratamento. Basta acessar as redes sociais @essenciadoscachos ou ligar para o (71) 3035-1655 .

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre