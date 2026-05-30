Secretário e servidor municipal são achados mortos no Recôncavo

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O secretário de Agricultura de Aratuípe (Recôncavo baiano), Valmir da Palma, e um servidor do município, de pré-nome Emerson, foram encontrados mortos às margens da rodovia BA-001, entre as cidades de Maragogipe e Salinas das Margaridas, na região conhecida como Campo do Boi, na manhã deste sábado, 30.

Valmir e Emerson estavam desaparecidos desde a sexta-feira, 29, quando foram vistos pela última vez em uma caminhonete Mitsubishi L200 prata, de placa JRD-5260. Os corpos dos dois teriam sido encontrados dentro do veículo, que foi incendiado.

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Informações iniciais apontam que as vítimas teriam sido assassinadas antes de o veículo ser queimado.

Em nota oficial publicada em seu perfil no Instagram, a Prefeitura de Aratuípe informou que acompanha, "com profundo pesar", os desdobramentos do acontecimento.

"Nossa solidariedade às famílias, amigos e colegas de Valmir da Palma e Emerson neste momento de dor", diz um trecho da nota.

"Seguimos acompanhando o caso junto às autoridades competentes e, por meio dos nossos canais oficiais, divulgaremos informações à medida que forem confirmadas pelos órgãos responsáveis pela investigação", acrescenta o documento.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do caso. As circunstâncias do crime são investigadas pela Polícia Civil.