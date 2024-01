Seinfra abre processo seletivo para nível médio e superior | A TARDE

A Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra) abriu um novo Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, na mobalidade Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Serão ofertadas 90 vagas para profissionais com formação de nível médio/técnico e superior, todas para Salvador. As inscrições serão feitas através da internet, no site de seleções do Governo da Bahia, e irão de 2 a 6 de janeiro. Não há, segundo o edital, pagamento de taxa.

As vagas são para os cargos de Analista Técnico, nas áreas de Administração, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, e Tecnologia da Informação e Processamento de Dados, com remuneração de R$ 3.153,30.

Para os cargos Técnicos de Nível Médio, as oportunidades são para as áreas de Administração, Edificações, Eletrotécnica e Tecnologia da Informação e Processamento de Dados, com remuneração de R$ 2.623,60.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais. Todas as funções temporárias incluirão em sua remuneração um acréscimo diário de auxílio refeição no valor de R$ 12,00, além do auxílio transporte. Será possível ainda facultar a adesão à assistência médica estadual, restrita ao titular, mediante contribuição mensal, variando conforme a faixa de renda salarial.

O processo terá uma única etapa, de avaliação curricular, com caráter eliminatório e classificatório. O resultado final deverá ser divulgado até o dia 13 de março.