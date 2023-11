Seis criminosos morrem em confronto com a polícia em Tancredo Neves | A TARDE

Após atacar uma viatura da Polícia Militar na última quarta-feira, 15, seis criminosos morreram em confronto com a polícia na localidade conhecida como Buracão, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Três pistolas, três revólveres, carregadores, munições e entorpecentes foram apreendidos.



Equipes da Rondesp Central atuavam na região com o objetivo de combater o crime organizado quando notaram a presença de um grupo armado. Os homens foram socorridos para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiram. Os armamentos e as drogas foram localizados com os resistentes. Um policial militar acabou atingido de raspão. O policiamento está reforçado na região.

