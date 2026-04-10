Seis municípios baianos terão fornecimento de água interrompido

A interrupção de água será realizada às 8 da manhã - Foto: Ilustrativa | Freepik

Seis cidades baianas ficarão sem água a partir da próxima segunda-feira, 13, às 8 da manhã. Os municípios terão o fornecimento hidráulico interrompido temporariamente pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

A medida será adotada devido a execução de serviços da obra de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região, com instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.

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O serviço deve ser normalizado a partir do final da tarde do mesmo dia em algumas regiões. Entretanto, outras cidades só terão o abastecimento retomado no prazo de até 48 horas após a conclusão dos trabalhos.

Confira a lista de cidades afetadas: