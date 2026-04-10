ALERTA
Seis municípios baianos terão fornecimento de água interrompido
Algumas cidades ficarão sem água por cerca de 48 horas
Seis cidades baianas ficarão sem água a partir da próxima segunda-feira, 13, às 8 da manhã. Os municípios terão o fornecimento hidráulico interrompido temporariamente pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).
A medida será adotada devido a execução de serviços da obra de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região, com instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.
O serviço deve ser normalizado a partir do final da tarde do mesmo dia em algumas regiões. Entretanto, outras cidades só terão o abastecimento retomado no prazo de até 48 horas após a conclusão dos trabalhos.
Confira a lista de cidades afetadas:
- Feira de Santana
- Conceição de Feira
- São Gonçalo dos Campos
- Tanquinho
- Santa Bárbara
- Santanópolis
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