Semana do Exército vai até domingo com vasta programação | A TARDE

Na próxima sexta-feira, 19, se comemora o Dia do Exército Brasileiro. A data lembra a vitória sobre os holandeses na Batalha dos Guararapes, ocorrida em 19 de abril de 1648, no Estado de Pernambuco e cosiderada a gênses desta corporação.

Em todo o Brasil, várias atividades celebram a a data. Na Bahia, o Comando da 6ª Região Militar, Região Marechal Cantuária, iniciou na segunda-feira, 15, uma semana de atividades comemorativas com aporesentação da Banda de Música na Praça Divaldo Franco do Shopping da Bahia.

Nesta terça-feira, 16, às 19h, a Banda de Música da 6ª RM, juntamente com a tradicional Banda de Música do Colégio Militar de Salvador, se apresentam no Teatro da Fecomércio, com expressões musicais eruditas e populares à família militar e aos diversos amigos e parceiros do Exército Brasileiro em Salvador.

Na quarta-feira, 17, às 9h, será realizada uma missa de ação de graças na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padroeira do Exército Brasileiro, com a presença de público especialmente convidado e autoridades civis e militares.

Cultos evangélico e espírita também serão realizados no 19º Batalhão de Caçadores e no Comando da 6ª RM, respectivamente. No dia 18 de abril, quinta-feira, será realizada uma atividade físico-militar com a participação de militares de todas as organizações militares do Exército sediadas em Salvador, das Forças Armadas coirmãs e das Forças Auxiliares no Centro Marechal Cantuária, em Amaralina, a partir das 07:30h, materializando o entusiasmo da tropa e a conexão afetiva com a passagem da data de fundação da Força Terrestre.

Em 19 de abril, sexta-feira, o Comando da 6ª Região Militar promoverá formatura de toda a

Guarnição de Salvador às 19h, no Batalhão Pirajá, o 19° Batalhão de Caçadores, situado no Cabula, oportunidade em que comemorará o aniversário do Exército Brasileiro com a sociedade, destacando civis e militares que serão agraciados com diversas honrarias em reconhecimento do Exército Brasileiro por relevantes serviços prestados à Força.

A programação segue no sábado, 20, das 09 às 14:30h, nos Fortes São Diogo e Santa Maria, situados na região do Porto da Barra, que abrirão suas portas para receber visitantes nos espaços culturais existentes e para apreciar a concepção das estruturas portuguesas destinadas a atender a necessidade de proteção da Cidade do Salvador e assegurar a soberania do território.

Domingo, dia 21 de abril, a partir das 10h e até às 17h, no Parque da Cidade, acontecerá a sempre esperada exposição de materiais e equipamentos; demonstrações militares, inclusive com apresentações de cães adestrados do 6º Batalhão de Polícia do Exército; atividades lúdicas para as crianças, com pista de cordas, camuflagem, entre outras; e uma grande ação de cidadania com a prestação de inúmeros serviços médicos, odontológicos, jurídicos, educativos e assistenciais à comunidade soteropolitana.

Essa ação social será realizada em parceria com vários órgãos e instituições, como a Prefeitura Municipal de Salvador e cerca de 10 (dez) Secretarias Municipais a ela vinculadas, o Tribunal de Justiça da Bahia, a Corregedoria Geral de Justiça da Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, o HEMOBA, a Fundação José Silveira/Rotary Club da Bahia, a Associação de Registradores de Pessoas Naturais da Bahia e a Guarda Civil Municipal.