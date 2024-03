Senac abre 300 vagas para cursos técnicos em 8 cidades | A TARDE

Trezentas vagas em cursos técnicos estão abertas para oito cidades da Bahia. Os cursos abordam as áreas de gestão, tecnologia da informação, segurança e saúde. As aulas começam entre março e junho, com opções nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Para ter acesso às turmas gratuitamente, o aluno pode se candidatar as bolsas de 100% do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

O participante, para integrar como aluno bolsista, deve ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos.

Confira relação de vagas gratuitas em cada cidade

Garçom/Garçonete - Salvador - 20 Vagas

Técnico em Computação Gráfica - Salvador 20 Vagas

Técnico em Administração - Camaçari - 10 Vagas

Técnico em Logística - Lauro de Freitas - 35 Vagas

Técnico em Administração - Santo Antônio de Jesus - 25 Vagas

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas - Alagoinhas - 20 Vagas

Técnico em Administração - Irecê - 25 Vagas

Técnico em Computação Gráfica - Vitória da Conquista - 12 Vagas

Técnico em Administração - Feira de Santana - 25 Vagas

Para quem for pagar, os valores dos cursos variam de R$ 2.520 a R$ 7.140. Mais detalhes podem ser consultados no site oficial.

Quanto a inscrição, nas cidades de Alagoinhas, Amargosa, Irecê e Santo Antônio de Jesus, tanto para bolsistas e pagantes será feita presencialmente e por ondem de chega na sede do Senac do respectivo município.

Para se inscrever nos cursos presencialmente, é necessário ter RG/CPF em mãos, comprovante de residência e escolaridade (original e cópia)

Para as cidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista, as inscrições podem ser feitas por meio do site do Senac. Os cursos ofertados são de computação gráfica, desenvolvimento de sistemas, logística, administração e segurança do trabalho.

Segundo a empresa, a iniciativa faz parte de uma estratégia socioeconômica para inserção rápida no mercado de trabalho e especialização prática dos baianos