Serasa abre 2ª fase do Feirão Limpa Nome; veja como participar | A TARDE

A oportunidade de renegociar dívidas por preços muito mais acessíveis vai até pertinho do Natal. Isso porque a Serasa prorrogou o prazo da fase 2 do Feirão Limpa Nome, que começou no dia 1º e vai até 22 de dezembro. Essa segunda fase, que é o maior mutirão de negociação de dívidas do país, está acontecendo em razão do recorde de adesão no primeiro momento.

Segundo a Serasa, entre 30 de outubro e 30 de novembro, mais de 4 milhões de pessoas negociaram dívidas pelas plataformas online, nas agências dos Correios e nas tendas de atendimento presencial espalhadas em diversas cidades do Brasil. Ao todo, os acordos fechados na fase 1 contabilizaram R$11 bilhões de descontos concedidos pelas empresas parceiras, que são bancos, financeiras, comércio varejista etc.



A proposta do feirão é oferecer condições especiais de valor e de pagamento aos clientes que estão com dívidas na praça, o popular “nome sujo”. Segundo a empresa, os descontos podem chegar até 99% do valor da dívida.

Nessa segunda fase, a novidade é que vai ter mais parceiros, mais ofertas e também novos descontos. “Ao todo, são quase 600 empresas participantes, entre os diversos segmentos: bancos, varejistas e securitizadoras, por exemplo. Além disso, ampliando oportunidades a consumidores de todo o país, ofertamos a possibilidade de 117 milhões de brasileiros quitarem dívidas por até R$ 100,00”, assegura a Serasa.



Para começar 2024 com a saúde financeira em dia, os interessados podem buscar uma agência dos Correios ou a plataforma Serasa Limpa Nome para negociar seus débitos.

>> Se você quer participar, acesse o portal do Serasa



Números no estado



Dados divulgados pela Serasa apontam que durante o Feirão, entre 30 de outubro e 30 de novembro, a Bahia registrou 350 mil acordos fechados e, ao todo, mais de 320 mil baianos renegociaram suas dívidas a partir dos canais oficiais da Serasa. A capital Salvador também recebeu uma tenda do Feirão durante os dias 07 e 11 de novembro.

Presencialmente, foram contabilizados 21 mil acordos realizados e R$82 milhões em descontos concedidos aos mais de 17 mil consumidores que receberam atendimento no local. Agora, na fase 2, 6.552.000 baianos podem quitar suas dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome.