Servidor público é suspeito de estuprar criança de 10 anos | A TARDE

Um servidor público é suspeito de estuprar uma criança de 10 anos no município de Morpará, no oeste do estado. Não há detalhes sobre a identidade, nem a localização do suspeito.

De acordo com informações apuradas pela equipe de produção da TV Oeste, afiliada da TV Bahia na região, o suspeito trabalha como motorista na prefeitura da cidade. A criança relatou que ele abordava ela com frequência e a levou para a casa dele, onde teria acontecido o abuso sexual.

O homem teria ligações com a família da vítima e por causa disso, tinha a confiança da criança. Os pais da menina levaram ela para o Hospital Jonival Lucas, no município de Souto Soares, em busca de atendimento médico, após ter relatado os abusos.

A família da criança afirmou que prestou um boletim de ocorrência e a menina foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realizar exame de corpo e delito.

Em nota, a Prefeitura de Morporá que repudia qualquer ato criminoso e afastou o funcionário pelo período de 30 dias. Disse ainda que caso o ato seja comprovado, o "Departamento de Pessoal deverá imediatamente publicar o Termo de Rescisão Contratual, de forma unilateral".