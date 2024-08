Servidores são presos por vendas de licenças ambientais na Bahia

O grupo criminoso atuava há anos dentro da Prefeitura de Porto Seguro - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Oito servidores públicos foram presos, nesta quarta-feira, 14, suspeitas de envolvimento em esquema de comercialização de licenças ambientais, através de pagamento de propina para construção de empreendimentos imobiliários, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), todos os suspeitos foram detidos durante a "Operação Derrocada", que também cumpriu mandados de busca e apreensão em residências de 12 pessoas, no total.

O grupo criminoso atuava há anos dentro da Prefeitura de Porto Seguro, com integrantes que usavam a função de servidor público para solicitar ou receber, direta ou indiretamente, vantagens indevidas ou aceitar promessas de vantagens., segundo investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

Ainda de acordo com o MP-BA, há também situações de extorsão e de pagamento de propinas, por empresários, para concessão de licenças ambientais. O Gaeco informou que o grupo de servidores agia ainda declarando valores menores pela venda de terrenos, causando prejuízos aos cofres públicos.

A "Operação Derrocada" foi deflagrada pelo MP-BA, por meio do Gaeco Sul, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Gaeco do Espírito Santo.