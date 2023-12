Sesab lança 3º Edital Saúde com ênfase na Doença Falciforme | A TARDE

Foi lançado nesta quinta-feira, 30, a 3ª edição do Edital Saúde da População Negra com Ênfase na Doença Falciforme. A ação é feita pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) em parceria com a HEMOBA/Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme Rilza Valentim e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.

A Bahia é o estado com maior incidência da doença falciforme, de acordo com dados do Ministério da Saúde, considerando que mais de 76% da sua população é composta por negros, nos quais a enfermidade, que é uma das condições genéticas e hereditárias mais comuns no mundo e decorre da má circulação sanguínea, tem prevalência maior.

“A doença falciforme tem toda a atenção do Governo da Bahia e da Sesab. Inauguramos o Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme Rilza Valentim em março e temos tido reuniões bimestrais com as associações de pessoas com doença falciforme de todo o Estado como forma de entender e atender as demandas dos pacientes e familiares. Esse edital é mais uma ação em busca das melhores condições de vida deles. Se por um lado, buscamos atender aos problemas atuais, com o apoio à pesquisa, estamos olhando para frente em busca de novas soluções e descobertas em relação à doença falciforme para ampliar ainda mais a assistência”, pontuou a secretária Roberta Santana.

Os recursos destinados ao edital serão de R$ 3 milhões. O valor será distribuído entre três linhas de financiamento. Cada proposta submetida e aprovada nas linhas 1 (Doença Falciforme) e 2 (Doenças crônicas, outros agravos e impactos do racismo na saúde) poderá receber até R$ 150 mil para execução da pesquisa. Na linha 3, que será apoio a pesquisas já em andamento nas linhas 1 e 2, o valor máximo será de R$ 80 mil.