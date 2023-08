Sindicato de Hospitais estuda impactos do Piso Nacional de Enfermagem

O Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Sindhosba) está realizando um estudo para definir os próximos passos em relação aos impactos gerados a partir da implantação do Piso Nacional de Enfermagem.

Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a implantação da lei deve ser feita por meio de negociação coletiva entre os sindicatos, até outubro deste ano.

“Esse estudo é de grande importância, para possibilitar assertividade nas ações de negociações. Por isso estamos conclamando todos os dirigentes e gestores de hospitais e clínicas do Estado a responderem ao questionário”, afirma Raimundo Correia, presidente do Sindhosba.

Segundo o sindicato, a participação se dará de maneira anônima, resguardando a segurança e o sigilo das informações prestadas. O questionário está disponível no site do sindicato e pode ser acessado através do link: https://sindhosba.org.br/questionario/

Correia explica que as informações prestadas no questionário serão utilizadas exclusivamente para fins de aferição do impacto da referida Lei. “O nosso setor tem características bastante heterogêneas e a implantação do Piso Nacional de Enfermagem atinge, indistintamente, a todos, independente do tamanho das clínicas e hospitais. Por isso a participação de todos é tão importante”.