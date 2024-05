SineBahia disponibiliza mais de 150 vagas de emprego nesta segunda | A TARDE

As vagas de emprego já estão disponíveis para os interessados em entrar no mercado de trabalho. Os postos do SineBahia, órgão estadual de intermediação de mão de obra, disponilizaram dezenas de oportunidades, nesta segunda-feira, 20, em Salvador e na Região Metropolitana.

É necessário apresentar Carteira de Trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, caso desejar. As ofertas divulgadas são apenas algumas vagas disponíveis e podem estar sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Para ter acesso à lista completa, o interessado precisa comparecer à unidade da sua cidade.

VAGAS DE SALVADOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto

Obrigatório estar cursando Administração, e possuir conhecimento em Pacote Office

Bolsa R$ 500,00 + benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR DE ARQUITETURA

Ensino Médio Completo

Vaga sem comprovação de experiência

Obrigatório ter experiência com AUTOCAD, PROMOB ou programas similares.

Salário R$ 1.412,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter concluído o curso técnico em saúde bucal e possuir CRO ativo.

Salário R$ 1.412,00 + benefícios

02 VAGAS

BORDADEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.510,34 + benefícios

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar turno matutino

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.700,00 + benefícios

02 VAGAS

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio Completo

Vaga sem comprovação de experiência

Obrigatório possuir disponibilidade de horário para trabalhar em escala híbrida (home office e presencial)

10 VAGAS

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com manutenção e instalação de ar condicionado, ter CNH “B” e disponibilidade para dirigir o carro da empresa, ter o curso de técnico de refrigeração ou curso de mecânico de ar condicionado.

Salário R$ 1.850,00 + benefícios

02 VAGAS

MONTADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (LINHA DE MONTAGEM)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilitação categoria “B”

Salário R$ 1.420,00 + benefícios

02 VAGAS

MONTADOR DE VIDROS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com manuseio de vidros e instalação das esquadrias

Salário R$ 1.600,00 + benefícios

02 VAGAS

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH “D”, comprovação como motorista interestadual ou intermunicipal, curso de condutor atualizado, disponibilidade para trabalhar como intermitente apenas nos domingos, feriados e tirar atestados dos motoristas.

05 VAGAS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com esquadrias de alumínio, especialização em corte e montagem de peças.

Salário R$ 1.600,00 + benefícios

02 VAGAS

SONDADOR DE POÇOS (EXCETO DE PETRÓLEO E GÁS)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para viajar

Salário R$ 2.300,00 + benefícios

03 VAGAS

TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS

Ensino Médio Completo

Vaga sem comprovação de experiência

Obrigatório possuir curso de Libras

Salário R$ 1.851,90 + benefícios

50 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para utilizar o smartphone

Salário R$ 1.455,00 + benefícios

10 VAGAS

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$ 1.477,64

03 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 03 meses

Salário: R$ 1.437,00

01 VAGA

AJUDANTE DE PADEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE (ESTÁGIO)

Ensino Médio Incompleto

Bolsa auxílio R$ 700,00 + Transporte

Atividades a serem desenvolvidas: apoio na produção (fritura, embalagem, verificação de estoque, recebimento de mercadorias, apoio a lanchonete).

04 VAGAS

FORNEIRO DE PADARIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$ 1.800,00

01 VAGA

VAGAS DE CAMAÇARI

PADEIRO

Ensino médio completo

Exige experiência mínima de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função e residir em Lauro de Freitas

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino médio completo

Exige experiência mínima de 06 meses, em CTPS

Possuir CNH- A

Imprescindível: experiência na função, possuir CNH-A e residir em Lauro de Freitas

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino médio completo

Exige experiência mínima de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função e residir em Lauro de Freitas

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino médio completo

Exige experiência mínima de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função e residir em Lauro de Freitas

01 VAGA

AJUDANTE DE PADEIRO

Ensino médio completo

Exige experiência mínima de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função e residir em Lauro de Freitas

01 VAGA

AJUDANTE DE CONFEITEIRO

Ensino médio completo

Exige experiência mínima de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função e residir em Lauro de Freitas

01 VAGA

ATENDENTE DE DELICATESSEN

Ensino médio completo

Exige experiência de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função e residir em Lauro de Freitas

02 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Exige experiência de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função e residir em Lauro de Freitas

02 VAGAS

ATENDENTE EM LACHONETE (ESTÁGIO)

Ensino médio incompleto

Não exige experiência

Imprescindível: experiência na função e residir em Lauro de Freitas

04 VAGAS

PEDREIRO

Ensino Fundamental incompleto

Exige experiência de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função

Desejável: NR 35

02 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino Fundamental incompleto

Exige experiência de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função

Desejável: NR 35

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS

Ensino Fundamental incompleto

Exige experiência de 06 meses, em CTPS

Imprescindível: experiência na função

Desejável: NR 35

04 VAGAS

VAGAS DE SIMÕES FILHO

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 Meses

Possuir CNH D

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 Meses

Experiência Com Lava Jato

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO GERAL DE VIAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 Meses

02 VAGAS

OPERADOR DE ROÇADEIRA (MANUTENÇÃO DE VIAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 Meses

04 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 Meses

02 VAGAS

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 Meses

Ter CNH B

Possuir NR 10, NR 35

02 VAGAS

INSTALADOR DE REDE DE DADOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 Meses

Possuir CNH B

Possuir NR 10, NR 35

02 VAGAS

AUXILIAR DE CARPINTEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 Meses

02 VAGAS

PEDREIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 Meses

02 VAGAS

ENCANADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 Meses

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE CANDEIAS

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em candeias

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em candeias

04 VAGAS

RECEPCIONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em candeias

03 VAGAS

ENCARREGADO DE SERVIÇOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em candeias

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em Candeias

01 VAGA

PROTÉTICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em Candeias

01 VAGA

MEC NICO NÍVEL 2

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência em máquinas pá carregadeira, escavadeira, tratores e similares.

Residir em Candeias

01 VAGA

ELETRICISTA DE AUTOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em Candeias

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em Candeias

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Residir em Candeias

01 VAGA

