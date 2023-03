Soldada da PM é aprovada em medicina em 42 universidades federais

A soldada da Polícia Militar (PM-BA) Ilary dos Reis foi aprovada em 42 universidades federais do Brasil e vai realizar o sonho de estudar medicina. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 3, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

De acordo com a pasta, a policial soube da novidade na última terça-feira, 28, após a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2023.

“Desde os 13 anos de idade sonhava em ser médica e, após passar, com 18 anos, no primeiro concurso público que prestei na vida, usei o dinheiro que ganhei para comprar um celular, colocar internet em casa, garantir um cursinho online e iniciar os meus estudos”, contou.



Ilary alcançou nota 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até o momento, ela ainda não decidiu em qual universidade vai cursar medicina.

“Confesso que ainda não tenho noção se sigo para alguma faculdade particular ou se vou cursar na Universidade Federal da Bahia (UFBA), mas com certeza sei que não sairei do lado da minha família e das pessoas que mais me deram apoio para conquistar esse resultado”, completou.