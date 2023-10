SSP inaugura delegacia na Valéria | A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública inaugura, nesta quarta-feira, 11, a sede da 8ª Delegacia Territorial (DT) de Valéria, em Salvador. A unidade faz parte do Programa de Modernização das Estruturas Físicas da Segurança Pública e chega para reforçar o combate às organizações criminosas.

A implementação da delegacia vem no momento em que o bairro ganhou destaque nacional após as constantes operações de combate ao tráfico de drogas e facções criminosas que aterrorizam os moradores. Foi em Valéria, no dia 15 de setembro, que o policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida foi morto durante uma emboscada feita por criminosos na BA-528.



Por sua localização estratégica, na saída da cidade, entre a BR-324, Estradas do Derba e do Centro Industrial de Aratu (CIA), o bairro é disputado por grupos criminosos que visam ter acesso mais fácil as rotas que dão acesso para o abastecimento com armas e drogas. A inauguração acontece, às 11h, e conta com as presenças do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, além do vice-governador, Geraldo Júnior.