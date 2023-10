SSP inicia testes com 3ª candidata a fornecimento de câmeras corporais | A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública iniciou na manhã desta terça-feira (3), a Prova de Conceito da tecnologia fornecida pela terceira empresa classificada na licitação para aquisição das câmeras corporais – bodycams. A avaliação do equipamento acontece no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Além dos especialistas da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO), a prova também é acompanhada por profissionais da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial, das Polícias Militar e Civil, de outras empresas candidatas, do Ministério Público Estadual, da Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria Pública do Estado e de movimentos sociais.

Durante dois dias os analistas vão realizar testes internos e externos para garantir que a ferramenta tenha todas as características previstas no edital e atenda as especificações tecnológicas.

“Seguimos no propósito de cumprir o que está previsto no edital, buscando a melhor entrega possível para a sociedade, dentro do que foi levantado das melhores práticas no Brasil e no mundo”, frisou o coronel Marcos Oliveira, superintendente da SGTO.

Após a divulgação do resultado da prova, com devidos prazos legais para recurso, ocorrerá a assinatura do contrato. A empresa terá o prazo de 60 dias para entregar as mil primeiras unidades.