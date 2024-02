Sudec: chuvas na Bahia deixam seis mortos e mais de 3 mil desalojados | A TARDE

As chuvas que atingem a Bahia nos últimos dias deixaram seis pessoas mortas, segundo dados atualizados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). Além das vítimas, 3.769 estão desalojados e 200 estão desabrigados.

De acordo com o levantamento realizado pela autarquia estadual, os registros de ocorrência aconteceram em 44 municípios baianos.

Até o momento, 30 municípios estão com decreto de situação de emergência: Anagé, Barra, Cansanção, Cícero Dantas, Contendas do Sincorá, Cotegipe, Cravolândia, Dário Meira, Ibicuí, Iguaí, Ilhéus, Itaju do Colônia, Lagoa Real, Medeiros Neto, Milagres, Monte Santo, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nova Canaã, Quijingue, São Miguel das Matas, Saubara, Ubaíra, Wanderley, Maiquinique, Nordestina, Valença, Itororó, Pedro Alexandre e Santa Luzia.

Estradas também foram afetadas por causa das chuvas e reparos estão sendo realizados nas localidades, segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra).

O tráfego da BA-513, entre Maragogipe e São Roque do Paraguaçu, onde uma cratera se abriu, o desvio está direcionado para um desvio implantado no começo do mês de fevereiro.