Suspeito de estuprar adolescente é preso em Itaberaba | A TARDE

Um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos foi preso na madrugada de segunda-feira, 16, horas depois do crime. O caso aconteceu na cidade de Itaberaba, no Centro Norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente denunciou o crime na cidade de Itaberaba, no Centro Norte do estado. Ele relatou a violência sofrida e descreveu as características do suspeito. características do suspeito.

A vítima contou que voltava de uma festa quando foi abordada, como contou o tenente-coronel Aroldo Pires dos Santos, comandante do 11° BPM. “O criminoso usou uma faca para a ameaçar a adolescente. Foi uma ação rápida das equipes do Cicom e do Batalhão, retirando das ruas esse homem de extrema periculosidade”, finalizou o oficial.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Itaberaba onde terminou autuado em flagrante.