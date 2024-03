Suspeito de homicídio em Cardeal da Silva é preso em Feira de Santana | A TARDE

Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Cardeal da Silva cumpriram um mandado de prisão preventiva, nesta segunda-feira, 4, na cidade de Feira de Santana, contra um homem acusado de homicídio. A vítima, identificada como Emanuel de Oliveira Lima Leite, desapareceu no dia 20 de abril de 2023.

O investigado, que estava respondendo pelo crime com a restrição do uso de tornozeleira eletrônica, alegou ter usado drogas junto com Emanuel, e que a morte do mesmo teria sido por overdose. Contudo, após o óbito, o homem teria esquartejado e ocultado o corpo em uma área de matagal.

De acordo com o titular da DT de Cardeal da Silva, delegado Luís Enock Passos Souza, o laudo pericial necroscópico, finalizado em janeiro desse ano pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), constatou que a morte de Emanuel foi em decorrência da hemorragia do seu esquartejamento, configurando crime de homicídio. Após esse fato, foi solicitado o mandado de prisão preventiva contra o investigado, cumprido nesta segunda-feira.

O homem passou por exames de corpo de delito no DPT e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. A prisão teve o apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Sertão) da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), daquele município.