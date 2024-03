Suspeito de latrocínio é preso no interior da Bahia | A TARDE

Um homem de 29 anos foi preso sob a suspeito de um latrocínio ocorrido em Caraíva, em maio de 2023. A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Delegacia Territorial (DT) de Maraú, do Posto Avançado de Trancoso e do Núcleo de Inteligência (NI) da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).



De acordo com o coordenador regional de Eunápolis, delegado Paulo Henrique de Oliveira, após diversas diligências o suspeito do crime, que trabalhava numa região próxima à casa da vítima, foi identificado. As investigações apontaram que Rubens Rezende Carvalho, cujo corpo foi encontrado no último sábado, 2, desapareceu no dia 30 de maio do ano passado, mesma data em que teve o seu carro, celular, aparelho de TV e a quantia de R$ 20 mil subtraídos da sua residência.

“O suspeito tinha conhecimento de que Rubens guardava em casa uma relevante quantia em dinheiro e foi visto saindo da residência da vítima nos dias anteriores ao seu desaparecimento”, informou o delegado. Após a localização do corpo, foi solicitada à Justiça a prisão temporária do investigado, que foi deferida pela 1ª Vara Criminal de Porto Seguro.

Com o cumprimento da ordem judicial, o homem foi submetido ao exame de lesão corporal e permanece à disposição do Poder Judiciário. Ele vai responder por latrocínio consumado, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão.