Suspeito de matar indígena é preso no sul da Bahia | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, na quarta-feira, 28, um mandado de prisão temporária de um homem indígena, investigado pelo homicídio de outro indígena identificado como Rarioman dos Santos Pinheiro, de 30 anos. O corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição, com sinais de violência, no dia 1º de fevereiro, próximo a um plantio de café na Aldeia Meio da Mata, distrito de Caraíva, município de Porto Seguro.

O resultado do laudo de necropsia apontou que a causa da morte foi traumatismo torácico, provocado por espancamento. Os investigadores do Posto Avançado da Polícia Civil da Bahia no Distrito de Trancoso apuraram que o autor do crime cometeu homicídio qualificado pela traição, o que aumenta a gravidade do delito. O homem passou por exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário.

O delegado responsável pelo caso, Laerte Neto, representou pela prisão temporária e acesso a dispositivos eletrônicos do suspeito, e teve a solicitação deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro. “Se condenado, ele pode cumprir trinta anos de reclusão. As investigações continuam para a conclusão do Inquérito Policial.” pontuou a autoridade policial.