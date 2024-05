Suspeito de matar mulher a golpes de faca é preso | A TARDE

O suspeito de matar Elizabeth Vanezza Alexandre de Carvalho, de 35 anos, foi preso nesta quinta-feira (2). O homem foi detido em Alagoinhas, município a cerca de 100 km de Salvador, onde o crime aconteceu, no último domingo (28).

De acordo com a Polícia Civil, o homem se apresentou na Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher de Alagoinhas (Deam), onde o caso é investigado, na companhia de um advogado. O suspeito, que não teve a identidade revelada, passou por exames e segue à disposição da Justiça.

O corpo de Elizabeth foi encontrado próximo a um veículo abandonado, com manchas de sangue, roupas femininas e uma capa de faca. As circunstâncias e motivação do crime ainda estão sendo apuradas.