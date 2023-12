Suspeito de matar radialista dentro de casa no sul da Bahia é preso | A TARDE

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 7, em Porto Seguro, cidade do extremo sul da Bahia, suspeito de matar o radialista Jota Silva, de 60 anos, no município de Itabuna.

Os supostos autores do crime chegam ao local por volta das 17h do dia 5 de abril. Eles entraram em casa e permaneceram lá por algumas horas. Às 21h, o homem sai da garagem com o veículo da vítima, mas não consegue avançar. Em seguida ele abandona o carro e foge a pé. Vizinhos perceberam a movimentação suspeita e acionaram a Polícia Militar.

O corpo do radialista foi encontrado na casa dele com sinais de violência. O caso é investigado pela Polícia Civil. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

