Suspeito de sequestrar pessoas e abandonar na BR é preso no Subúrbio | A TARDE

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 19, durante operação realizada pela Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro, do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), no Alto do Cabrito, em Salvador.

De acordo com informações da polícia, o suspeito atraía pessoas a pretexto da aquisição de produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Em um dos casos investigados, a isca do golpe era um micro-ondas, que seria retirado no bairro do Bonfim. No local combinado, entretanto, homens fingindo ser policiais anunciaram se tratar de um roubo. Uma das vítimas foi agredida com socos e sofreu disparos de arma de fogo.



Em seguida, os sequestradores colocaram as vítimas em um veículo e exigiram o desbloqueio dos celulares, a fim de que fossem feitas transferências de valores via Pix. Ainda sob ameaças, as pessoas foram deixadas na BR-324.



"Ele vinha sendo investigado pelas nossas equipes e, com os elementos de prova, solicitamos o mandado de prisão ao Poder Judiciário, que o deferiu. Ele tinha um modus operandi muito violento. Outras vítimas podem procurar a nossa Coordenação, a fim de que possamos robustecer ainda mais o inquérito", declarou o titular da Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro, delegado Adailton Adan.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, foram encontradas quatro maquinetas de cartões de crédito, uma caixa de munições 9 mm – calibre de uso restrito – e um aparelho celular.