Suspeitos de executar empresário em frigorífico são presos na Bahia | A TARDE

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Igor Dias Castro, de 36 anos, executado a tiros, no dia 12 deste mês, dentro de um frigorífico em construção, no município de Casa Nova, na região norte da Bahia.



De acordo com as informações, na ação que resultou na prisão da dupla, os policiais da Delegacia Territorial de Casa Nova, apreenderam dois aparelhos celulares, uma gandola do exército, vestimenta semelhante à usada pelo atirador, no dia do crime contra Igor Dias. No local, a polícia encontrou também, uma arma soft, um colete Balístico, uma camisa camuflada, uma chave reserva de veículo Polo, de cor prata, semelhante ao utilizado na tentativa de homicídio no mês de julho, contra o mesmo advogado, um Tablet e um Notebook .

Igor Dias foi executado a tiros dentro de frigorífico | Foto: Reprodução

Crime



Imagens de uma Câmera de Segurança instalada num supermercado nas proximidades mostram o momento em que o suspeito chega em uma motocicleta preta e sem placa por volta das 8h40. Um homem, de capacete, vestindo uma jaqueta camuflada e calça jeans, estaciona o veículo a poucos metros do imóvel. Em seguida, ele desce da moto e segue em direção ao local.

Pouco depois, o homem sai da casa, pega a motocicleta e foge. Algumas pessoas que estavam dentro do frigorífico saem para pedir socorro, mas era tarde demais, a vítima, identificada já estava morto.