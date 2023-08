Tassia revela agressões de Mário Brasil; assista

A influenciadora Tassia Brasil, de 31 anos, resolveu expor, na tarde desta quarta-feira, 9, sua convivência com o ex-marido Mário Brasil, que é pai de sua filha de 7 anos, Maria Clara. Em uma live no Instagram, a jovem citou agressões físicas e psicológicas, furto e também a ausência do artista na vida da filha.

Segundo a influencer, ela tem diversas queixas contra Mário, além de medida protetiva. Tassia, inclusive, informou que a mãe dela também tem queixa contra o cantor. "Quando eu estava presa em Jauá e minha família ia lá tentar me resgatar, até com a polícia já foram. Porque quando Maria Clara nasceu eu fui morar lá com ele. Distante de todo mundo, eu não via meus amigos, minha família, ninguém. Eu era escrava do lar", detalhou.

O relacionamento do casal durou mais de 10 anos e se encerrou em 2021. No final do ano passado, Tassia Brasil iniciou relacionamento com seu atual companheiro, Bruno Batista.

Em um dos relatos da live, a jovem revelou que o vocalista da banda de pagode 'O Troco' a ameaçou de cortar seu pescoço com uma machadinha, mas desistiu, dizendo que iria apenas cortar os seus dedos. O ocorrido teria acontecido em uma casa na Estrada das Barreiras.

Quanto à sua filha, Tassia revelou que durante seu pré-natal e o parto, foi seu pai quem esteve com ela, sobretudo após o nascimento. "Foi meu pai que me deu abrigo, foi meu pai que me deu amor. Foi meu pai que cuidou da minha filha a vida toda", desabafou.

"Uma vez disse na minha cara, que a minha filha era como se fosse uma criança qualquer correndo dentro de casa. Ele mandou eu abortar, e eu disse a ele: 'Eu não vou abortar, a filha é minha. Não se preocupe que você não vai ter cobrança com nada'", completou a influenciadora.