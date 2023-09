Taxa de ocupação em hotéis de Salvador atinge 80% durante o feriadão

A taxa de ocupação dos hotéis em Salvador chegou a 80%, durante o feriadão de 7 de setembro, celebração da Independência do Brasil. A informação foi divulgada pelo Conselho Baiano de Turismo (CBTur).

De acordo com o órgão, os números e os pontos turísticos lotados apontam a capital baiana como um dos destinos mais procurados por turistas. "Estamos com ocupação média entre 76% e 80%, durante todo o feriado na cadeia hoteleira. A nossa cidade está bem movimentada", afirmou Roberto Duran, presidente da CBTur).

Para Duran, mesmo com os bons números, a ocupação poderia ter sido ainda maior. "Poderia ser melhor nesse momento se não tivéssemos alguns fatores que prejudicam o desempenho do turismo na nossa capital, que é a segurança, ou a falta dela, e o preço das passagens aéreas que estão fora da realidade", completou.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) na Bahia, Leando Menezes, os números da categoria de serviços como bares e restaurantes também foram positivos.

"Obviamente que os negócios mais voltados para atender o público soteropolitano, que também viajou para aproveitar o feriadão, eles têm uma queda no seu faturamento. Algo semelhante acontece para aqueles voltados para atender o consumidor no dia a dia, como o almoço do trabalho. No entanto, os estabelecimentos que estão voltados para o segmento turístico, eles comemoram esta data ainda mais com final de semana de sol aqui na Bahia", afirmou.