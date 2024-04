Taxista desaparece após sair para fazer corrida no interior da Bahia | A TARDE

Um taxista da cidade de Conceição do Jacuípe, a cerca de 100 km de Salvador, desapareceu após sair para fazer corrida que tinha como destino a capital baiana. De acordo com os familiares, Josean Souza Miranda, de 35 anos, saiu na última segunda-feira, 15, e não foi mais encontrado.

De acordo com a esposa de Josean, Quelle Silva, o marido não deu detalhes sobre os clientes que levaria, tampouco a razão da viagem. Em entrevista à TV Bahia, Silva contou que o taxista fez contato com uma amiga e teria dito que estava "passando por uma situação" no bairro Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário.

Quelle disse ainda que a família passou a procurá-lo depois que o celular do taxista ficou fora de área. Os parentes acionaram a seguradora do veículo e registraram um Boletim de Ocorrência na delegacia de Conceição do Jacuípe. A Polícia Civil disse que o caso é investigado como sequestro.

A família divulgou o sumiço nas redes sociais. Desde então, duas pessoas ligaram pedindo resgate, mas desligaram a ligação após a família pedir uma comprovação de que o taxista está vivo.

"Ligaram para a gente pedindo R$ 800 pela vida dele, mas pedimos fotos e vídeos e eles desligaram. No dia seguinte, pediram R$ 1.500, mas eles desligaram de novo, sem dar garantia de que ele está vivo", disse Quelle.