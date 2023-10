Tecnologias usadas pela SPP são apresentadas a comitiva da PF

As principais tecnologias utilizadas pela Secretaria da Segurança Pública no enfrentamento da criminalidade foram apresentadas aos integrantes do Departamento de Administração e Logística (DLOG) da Polícia Federal durante visita guiada no Centro de Operações e Inteligência (COI), na tarde desta terça-feira,26.

O grupo conheceu o projeto Vídeo-Polícia, ferramenta de sucesso apresentado em grandes eventos mundiais que já auxiliou na captura de mais de 1.100 foragidos da Justiça. As ferramentas e protocolos foram demonstradas para o delegado federal André Luís Lima Carmo, diretor de Administração e Logística da PF, o superintendente regional da PF, Flávio Albergaria e o delegado regional Executivo da PF, Marcos Ronki.



Participaram também do encontro o coordenador Executivo do Gabinete do Secretário da Segurança Pública da Bahia, Olinto Marcelo, e os superintendentes de Gestão Tecnológica Organizacional e de Telecomunicações, coronel Marcos Oliveira e o major Moisés Travessa, respectivamente.