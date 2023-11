Temperaturas elevadas atingem cidades baianas | A TARDE

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Brasil tem passado por uma nova onda de calor, cenário que tem provocado aumento nas temperaturas em quase todas as regiões do país. Apenas nesta segunda-feira, 13, os termômetros superaram os 40 ºC em cidades do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Na Bahia, o desafio gerado pela condição climática é sentido na região Oeste, no Vale do São Francisco e no Sudoeste.

Para configurar onda de calor, alguns critérios são necessários como a exemplo, o registro de temperaturas com 5 ºC, ou mais, acima da média mensal, em uma sucessão de três ou mais dias.

É o que já está acontecendo em parte da região Oeste, Vale do São Francisco e Sudoeste baiano, como aponta a meteorologista do Inmet-BA, Claudia Valéria. "Em cidades como Barreiras, Santa Rita de Cássia e Bom Jesus da Lapa, as temperaturas têm atingido, e irão permanecer assim, em torno de 40 graus, associado com uma umidade relativa do ar inferior aos 20%, o que justifica a onda de calor", completa.

Apesar de não entrar na onda de calor, a capital baiana manterá as temperaturas elevadas com máximas chegando a 34 ºC.

Entenda o que está por trás do calor

A meteorologista explica que essa condição é devido ao sistema de alta pressão que forma um sistema de bloqueio, em grande parte do país, consequentemente elevando as temperaturas.

Em anos com a atuação do fenômeno El Niño, como é o caso desse ano - responsável pelo aquecimento das águas do Pacífico e pela mudança no regime de chuvas no Brasil - as ondas de calor são mais intensificadas.

O Ministério da Saúde indica que durante as altas temperaturas a população deve beber muita água e evitar exposição ao sol.