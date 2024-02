TJBA empossa nova Mesa Diretora para o biênio 2024-2026 | A TARDE

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira, 1º, no histórico Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, o atual presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, passa o bastão para a Presidente eleita para o biênio 2024-2026, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.

Além da presidente, a cerimônia vai empossar os novos membros da Mesa Diretora para o mesmo período que será composta pelos desembargadores João Bôsco de Oliveira Seixas (1ª Vice-Presidência); José Alfredo Cerqueira da Silva (2ª Vice-Presidência); Roberto Maynard Frank (Corregedoria-Geral); e Pilar Célia Tobio de Claro (Corregedoria das Comarcas do Interior).



A eleição aconteceu na Sessão Plenária do dia 14 de novembro. A escolha do Presidente foi decidida em primeiro turno. Concorreram ao cargo os Desembargadores: Cynthia Maria Pina Resende e Pedro Augusto Costa Guerra.

Após a solenidade, uma coletiva de imprensa será realizada com a nova Mesa Diretora. O canal do Poder Judiciário da Bahia no YouTube, também, transmite a cerimônia.