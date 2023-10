TJBA encerra inscrição para as Semanas de Conciliação hoje

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) encerra, hoje, o prazo para inscrição de processos para participar das Semanas de Conciliação que dá a oportunidade resolução de conflitos de uma forma rápida e consensual. A ação faz parte do Movimento pela Conciliação, lançado pelo presidente do TJBA, desembargador Nilson Soares Castelo Branco.

A atividade ocorre de 23/10 a 10/11 e, para solicitar a audiência no procedimento judicial durante este período, os advogados devem preencher o formulário disponível no site do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec): www.nupemec.tjba.jus.br/. No cronograma, até o dia 10/10 os processos serão selecionados, designados de audiência e expedidos de mandados pelas varas.

Moacir Reis Fernandes Filho, juiz coordenador do Nupemec destacou que no Brasil existem cerca de 81 milhões de processos ativos e que a conciliação desafoga o judiciário e resolve conflitos de maneira mais rápida. “Tratamos de questões de família como pensões, casamento, divórcio, guardas, e consumo, problemas com estado ou município, questões bancárias e outras”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira