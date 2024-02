Torcedor do Bahia desabafa após ser agredido por membros da Bamor | A TARDE

Um torcedor do Bahia divulgou um vídeo relatando os momentos de terror vividos antes da partida entre Bahia e Bahia de Feira, nesta sábado, 27, em Feira de Santana, no interior do estado. "Dorna" é morador de Conceição do Jacuípe, e ganhou ingressos para ir acompanhar a partida do Esquadrão na Arena Cajueiro.

No vídeo divulgado, ele conta com detalhes como foi abordado por 10 integrantes da Torcida Organizada Bamor, teve dinheiro roubado e ainda foi espancado. "Me deram murro, quase levaram meu celular, tomaram mil reais meu, só deixaram 4 reais no bolso.", disse Dorna.

“A partir de hoje não quero conta com futebol. Não vale a pena deixar família em casa pra ir a estádio”, disse. No vídeo ele desabafa e em tom de revolta queima diversos itens do Bahia, como camisas, mochilas, bonés, ursos de pelúcia e quadros.

Veja o desabafo: