Trabalhadores de postos de combustíveis seguem em estado de greve

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis da Bahia (SINPOSBA) realizou uma mobilização, nesta quarta-feira,6, no Posto Sol, no bairro do Costa Azul, em Salvador, para manter o estado de greve da categoria. Os trabalhadores esperam por mais uma rodada de negociação com o sindicato patronal. O estado de greve completou oito dias nesta quarta.

Após discussão, a proposta apresentada para o pagamento dos domingos trabalhados é: pagamento de um bônus de R$450,00 em três vezes, e a partir de maio de 2024 o pagamento de adicional à ajuda alimentação no valor de R$ 35,00 por domingo trabalhado. Os patrões irão encaminhar a proposta para discussão na assembleia, no dia 12 de setembro, e o SINPOSBA está convocando uma assembleia da categoria para 14 de setembro, em local e horário a serem definidos.

Para a diretoria do sindicato, é importante que a categoria se mantenha mobilizada no estado de greve, aguardando a resposta patronal, para chegar à assembleia fortalecida e unida para avaliar os próximos passos do movimento da Campanha Salarial 2023/2024.