Trabalhadores do Samu de Feira de Santana denunciam abandono da saúde | A TARDE

Foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), a primeira audiência de mediação com os sindicatos dos Médicos e dos Enfermeiros que reivindicam maior oferta de insumos e melhores condições de segurança e trabalho no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Feira de Santana, cidade localizada no interior da Bahia e que é gerida pelo prefeito Colbert Martins (MDB).



Durante a audiência, realizada na sede do MPT, os representantes dos trabalhadores relataram problemas estruturais e da segurança, principalmente no que se refere ao estado de conservação das ambulâncias. Tanto a prefeitura quanto os sindicatos relataram ter conhecimento de denúncias relativas a essas questões.

A procuradora responsável pela mediação, Annelise Leal, decidiu que os sindicatos (dos médicos e enfermeiros) devem promover fiscalizações e encaminhar relatórios que possam dar a dimensão da falta de condições dignas de trabalho. De posse de um diagnóstico minucioso, as partes poderão negociar um cronograma de ajustes que possa ser objeto de acordo.



As informações que forem coletadas poderão ser encaminhadas diretamente à Secretaria de Saúde de Feira de Santana para que as providências iniciais já possam ser adotadas.