Traficante que se exibia nas redes é preso com submetralhadora | A TARDE

Policiais militares da Rondas Especiais (Rondesp) Extremo Sul, capturaram um homem e apreenderam uma submetralhadora 9mm, na cidade de Porto Seguro. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira, 21.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública (SPP), o homem, que não teve o nome divulgado, costumava ostentar armamentos nas redes sociais.

Sua captura aconteceu após militares, que realizavam rondas pelo bairro de Frei Calixto, área de mata, se depararam com um grupo armado que atirou contra eles. “Durante o confronto, um deles foi atingido e não resistiu, os demais fugiram”, disse o comandante, capitão Evaristo Alves.

Ainda conforme a pasta, mais de 50 armas de fogo foram retiradas das ruas desde a criação da unidade, por meio do Plano de Reestruturação da Segurança Pública do Governo do Estado.