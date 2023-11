Mulher é agredida por dois homens em quarto de motel em Salvador | A TARDE

Uma mulher foi agredida por dois homens em um motel localizado no bairro de Pituaçu, em Salvador, no domingo, 19. Os agressores foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brotas.



Segundo a Polícia Civil, os homens têm 25 e 33 anos. Eles e a vítima, de 32 anos, entraram juntos no estabelecimento. Ainda de acordo com a polícia, os homens deram coronhadas na vítima e, segundo funcionários do motel, tiros foram ouvidos dentro do quarto. Com a dupla foi apreendida uma arma que vai passar por perícia a ser realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda não há maiores informações sobre o que motivou a agressão.