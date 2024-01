Travessia Salvador-Mar Grande terá movimento intenso neste feriado | A TARDE

Durante este feriado de segunda-feira, 1º, a Travessia Salvador-Mar Grande está operando com oito embarcações, registrando um embarque tranquilo nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e Terminal Náutico, na capital. Os usuários contam com horários de saída a cada meia hora ou a cada 15 minutos, sem filas no momento.

É previsto um aumento no movimento a partir das 13h no sentido de Mar Grande para a capital, devido ao retorno das pessoas que participaram dos festejos de Réveillon na Ilha de Itaparica. O sistema funcionará até às 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e até às 18h no sentido inverso. As embarcações estão realizando a travessia em um tempo médio de 40 minutos, aproveitando as boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, com mar calmo e ventos fracos.

As tarifas variam de acordo com os dias da semana: de segunda a sábado, a passagem no sentido Mar Grande-Salvador custa R$ 7,50, enquanto aos domingos e feriados é R$ 10. No sentido oposto, de Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, a passagem é R$ 9,30 e aos domingos e feriados, R$ 11,80.

Quanto à Travessia Salvador-Morro de São Paulo, os catamarãs que operam entre esses destinos estão atendendo normalmente, oferecendo cinco horários para os usuários. Prevê-se que todos os catamarãs partindo do Terminal de Morro de São Paulo hoje estejam com lotação completa. Os horários partindo de Salvador são às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30, enquanto de Morro de São Paulo, são às 9h, 11h30, 13h, 14h e 15h. O valor da passagem é de R$ 151,31 de Salvador para Morro de São Paulo e R$ 138,71 no sentido contrário, com opções de pagamento via cartão de crédito ou débito.

Para quem busca um Passeio às Ilhas na Baía de Todos-os-Santos, as escunas de turismo estão com grande movimento de embarque no Terminal Náutico. Os passeios começaram às 8h, com paradas programadas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e retorno a Salvador previsto para às 17h30. A tarifa por pessoa para o passeio é R$ 100.