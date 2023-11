TRE-BA suspende atendimento na quarta-feira | A TARDE

Os cartórios e secretarias do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, estarão com as atividades suspensas, nesta quarta-feira, 15, feriado nacional da Proclamação da República.

A medida é em conformidade com a Portaria de 20 de Julho de 2022 e, apesar da interrupção, o cidadão poderá acessar os serviços on-line da Justiça Eleitoral, por meio do site do órgão.

De forma virtual, é possível solicitar o alistamento eleitoral, a segunda via do título, consultar a situação cadastral, emitir certidões e pagar multas.

O expediente será retomado na quinta-feira, 16, quando os prazos processuais voltam a funcionar.

Rede SAC

Os postos da Justiça Eleitoral nas unidades da rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) obedecerão a horários específicos, estabelecidos pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb).