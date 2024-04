Três homens morrem após troca de tiros com a PM em Ilhéus | A TARDE

Três homens foram mortos em uma troca de tiros com agentes da Polícia Militar (PM), na Rua da Igreja, localizada no bairro Tapera, no município de Ilhéus, sul baiano.

De acordo com a PM, os agentes de segurança pública receberam a informação de que homens estariam armados e traficando drogas no local na noite do último sábado, 13. A denúncia foi atendida pelos policiais militares da 68ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que ao chegarem na região da ocorrência, foram recebidos a tiros.

Após o revide, segundo os militares, os envolvidos foram encontrados com ferimentos, sendo socorridos para o Hospital da Costa do Cacau, onde não resistiram.

Com os suspeitos, foram apreendidos duas pistolas sendo uma calibre 380, uma 9mm e um revólver calibre 38. Os objetos foram apresentados à Polícia Civil, que registrou o caso.