Trio é detido com 44 kg de cocaína escondidas dentro de carro na Bahia | A TARDE

Três pessoas foram detidas após serem flagradas com 44 kg de cocaína na quarta-feira, 5, na BR-242, trecho de Ibotirama, cidade no norte da Bahia. a informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, durante a abordagem, o condutor do veículo apresentou informações inconsistentes sobre sua rota e destino, alegando inicialmente que havia saído de Bom Jesus da Lapa/BA, e posteriormente de Brasília/DF, com destino a Barra/BA para passar férias.

O condutor estava acompanhado de duas passageiras, que afirmaram ter pegado carona próximo ao trevo de Muquém do São Francisco. A equipe da PRF realizou uma inspeção e encontrou uma grande quantia de dinheiro em espécie no veículo.

Por causa da inconsistência das informações fornecidas pelo motorista e do sinal oscilante de telefone e internet no local, foi solicitado que o veículo fosse até a Unidade Operacional de Ibotirama para uma fiscalização mais detalhada.

Na Unidade, durante a verificação minuciosa do veículo, foram encontrados no compartimento de carga ssubstâncias que se assemelhavam a cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. No total, foram apreendidos 30 kg de cloridrato de cocaína em pó e 14 kg de pasta base de cocaína.

As três pessoas foram conduzidos à Delegacia de Ibotirama para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e as investigações continuam para apurar todos os detalhes do caso.

Publicações relacionadas