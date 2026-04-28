Turista mineiro morre após se afogar em praia turística na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um turista de 31 anos, natural de Minas Gerais, morreu após um afogamento registrado na tarde de segunda-feira, 27, na Praia da Pitinga, localizada em Arraial d’Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul baiano.

Dennison Gimenes de Freitas, que atuava como eletricista e morava em Uberlândia, estava na Bahia desde o último sábado, 25, onde passava férias com a esposa e os sogros. A previsão era de que a família permanecesse no local até o dia 3 de maio.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme relato de familiares, o incidente ocorreu por volta das 17h, quando Dennison entrou no mar acompanhado do sogro e ambos acabaram sendo levados por uma correnteza em uma área onde há encontro de águas do rio com o mar.

O sogro conseguiu retornar à faixa de areia, mas Dennison ficou desaparecido por alguns minutos. Quando reapareceu, já estava desacordado.

Pessoas que estavam na praia retiraram o turista da água e iniciaram os primeiros socorros, realizando manobras de reanimação enquanto aguardavam a chegada do atendimento médico.

A família afirma que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local.

Após ser socorrido, Dennison foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arraial d’Ajuda, mas não resistiu, mesmo após novas tentativas de reanimação.

Procurada, a Prefeitura de Porto Seguro não se pronunciou até a última atualização sobre a ausência de salva-vidas na praia nem sobre o tempo de resposta do Samu.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. Os familiares aguardam a liberação para levar o corpo a Uberlândia, onde serão realizados os atos fúnebres.