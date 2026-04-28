TRAGÉDIA
Turista mineiro morre após se afogar em praia turística na Bahia
Dennison Gimenes de Freitas, que atuava como eletricista, estava de férias na Bahia
Um turista de 31 anos, natural de Minas Gerais, morreu após um afogamento registrado na tarde de segunda-feira, 27, na Praia da Pitinga, localizada em Arraial d’Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul baiano.
Dennison Gimenes de Freitas, que atuava como eletricista e morava em Uberlândia, estava na Bahia desde o último sábado, 25, onde passava férias com a esposa e os sogros. A previsão era de que a família permanecesse no local até o dia 3 de maio.
Conforme relato de familiares, o incidente ocorreu por volta das 17h, quando Dennison entrou no mar acompanhado do sogro e ambos acabaram sendo levados por uma correnteza em uma área onde há encontro de águas do rio com o mar.
O sogro conseguiu retornar à faixa de areia, mas Dennison ficou desaparecido por alguns minutos. Quando reapareceu, já estava desacordado.
Pessoas que estavam na praia retiraram o turista da água e iniciaram os primeiros socorros, realizando manobras de reanimação enquanto aguardavam a chegada do atendimento médico.
A família afirma que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local.
Após ser socorrido, Dennison foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arraial d’Ajuda, mas não resistiu, mesmo após novas tentativas de reanimação.
Procurada, a Prefeitura de Porto Seguro não se pronunciou até a última atualização sobre a ausência de salva-vidas na praia nem sobre o tempo de resposta do Samu.
O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. Os familiares aguardam a liberação para levar o corpo a Uberlândia, onde serão realizados os atos fúnebres.
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