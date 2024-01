Uneb abre quase 3 mil vagas pelo Sisu 2024; saiba como concorrer | A TARDE

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai ofertar 1.865 vagas e 745 sobrevagas na edição de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

As oportunidades estão distribuídas em 137 opções de cursos, na modalidade de graduação presencial, com ingresso previsto para o primeiro e segundo semestre letivo deste ano, nos 25 campi e 31 departamentos da universidade. As inscrições devem ser realizadas de 22 a 25 de janeiro, no site do sistema.

Neste ano, o processo seletivo do Sisu será constituído de uma única etapa de inscrições de candidatos às vagas ofertadas pelas instituições participantes. Serão ofertadas vagas de cursos cujo início das aulas ocorrerá no primeiro e no segundo semestre, de acordo com os Termos de Adesão emitidos pelas instituições.

A Uneb reserva 40% das vagas para candidatos negros optantes pelas cotas e 5% de sobrevagas (vagas para além das previstas no semestre) para indígenas; quilombolas; ciganos; transexuais, travestis e transgêneros; pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Cada grupo contará com essa porcentagem em todos os cursos.

Os candidatos poderão inscrever-se em até duas opções de vaga, especificando, em ordem de preferência, as suas escolhas de instituição de educação superior (IES), local de oferta, curso e turno, e a modalidade de concorrência.

O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro, no site do Sisu. Entre os dias 30 deste mês e 7 de fevereiro, os estudantes que não foram selecionados na chamada regular, em nenhuma das opções, podem manifestar o interesse em participar da lista de espera.

