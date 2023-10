UNEB sediará 18ª Fórum Brasileiro de TV Universitária em outubro | A TARDE

A Universidade Estadual da Bahia (UNEB) vai sediar o 18º Fórum Brasileiro de Televisão Universitária, que será realizado entre os dias 18 e 20 de outubro, no Campus I da instituição, em Salvador, com o tema “Diálogos sobre Diversidade e Democracia”.



O evento tem o objetivo de reiterar o compromisso da universidade com a democracia, e que mais uma vez se posiciona nacionalmente em defesa dos valores e princípios da comunicação pública.

Os interessados em participar gratuitamente do evento devem solicitar inscrição no Sistema Gerenciador de Eventos (SGE) da UNEB, até quinta-feira, 19.



Depois de 19 anos, a UNEB sediará o Fórum pela segunda vez. Na primeira, em 2004, o evento abordou a importância da TV Universitária na extensão comunitária.

O evento é realizado em parceria entre a universidade e a Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU).

A programação vai reunir diálogos sobre diversidade na representação do audiovisual e experiências com a TV digital na Bahia, mostra de audiovisual de curtas, desfiles de cases, visita técnica a emissoras de TV de Salvador, assembleias, lançamentos de livros e da Revista ABTU, além de oficinas e atividades culturais.



Participarão do evento como convidados o diretor de fotografia da produtora Porta dos Fundos, Gui Machado, diretora de jornalismo da Rede Bahia, Ana Raquel Copetti, jornalista e repórter da TV Bahia, Tarsila Alvarindo, ator e roteirista, Thiago Almasy, e a atriz, jornalista e influenciadora digital, Maíra Azevedo (Tia Má), além de representantes do Governo Federal, Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Canal Futura, do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e da TV Educativa da Bahia (TVE-Bahia).

Mostra de Curtas

A Mostra Audiovisual Curtas ABTU faz parte da programação do 18º Fórum Brasileiro de Televisão Universitária e é organizada pela Comissão Organizadora do evento, liderada pela ABTU com o financiamento da organização não governamental Ecofalante, através do programa Ecofalante Universidades e do Canal Universitário de São Paulo (CNU).

A mostra tem como objetivo promover a visibilidade de produções audiovisuais realizadas por estudantes universitários matriculados em instituições de ensino superior do Brasil.

A iniciativa será realizada presencialmente no dia 18 de outubro, das 14h às 19h, no Teatro UNEB, Campus I, em Salvador. A Mostra vai apresentar 10 produções selecionadas por um júri composto por cinco especialistas em audiovisual.

Todas as 10 obras escolhidas serão exibidas na plataforma Ecofalante Play e nos canais CNU, TVE BA, TV Kirimurê (Canal da Cidadania de Salvador) e Canal Futura. As obras também estarão disponíveis para exibição nas TVs Universitárias associadas à ABTU.

Mostra de Cases

O objetivo é promover a divulgação e compartilhamento das boas práticas e experiências das TVs Universitárias associadas, buscando fomentar o aprendizado mútuo e a valorização das produções televisivas universitárias em todo o Brasil.

Serão apresentados casos que devem ser voltados para áreas relacionadas à produção de conteúdo televisivo, como formatos ou desenhos criativos de produção, distribuição, gestão administrativa e de pessoas, soluções tecnológicas, entre outros temas pertinentes.