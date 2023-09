Vaquejada de Serrinha não registra crimes violentos neste sábado

O segundo e último dia das atrações musicais da Vaquejada de Serrinha, neste sábado, 9, no Parque Maria do Carmo, não contabilizou crimes violentos. A informação foi divulgada neste domingo, 10.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao todo, foram contabilizadas 13 furtos entre celulares e documentos, uma injúria, sete perdas de documento e uma entrega de objeto.

Nos dois dias de festa, câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial foram instaladas em pontos estratégicos, a fim de capturas foragidos da Justiça, além de inibir a presença de criminosos. Os pontos de imagem foram monitorados por meio da Plataforma de Observação Elevada (POE).

Estiverem presentes durante os festejos mais de 500 policiais militares, por meio do 16⁰ Batalhão da Polícia Militar (BPM/Serrinha), com apoio dos Esquadrões Asa Branca e de Polícia Montada, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, Rondesp Leste, além de um posto da 15ª Coordenadoria de Polícia do Interior e a do 2° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM).