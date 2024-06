Veículo furtado em locadora é recuperado pela PRF em Simões Filho | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no último domingo, 2, um carro de uma locadora. A ação foi registrada durante uma abordagem no Km 604 da BR 324, trecho do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Durante fiscalização ostensiva na rodovia, policiais abordaram um FIAT/Mobi, placas de Minas Gerais, com um ocupante. Após consultas aos sistemas de segurança, eles constataram que o automóvel pertencia a uma empresa de aluguel de veículos e que havia uma ocorrência registrada no estado do Espírito Santo pelo crime de furto (art. 155 CP).

O condutor, um homem de 42 anos, informou que negociou o veículo com o próprio funcionário da locadora. Acrescentou ainda que deu de entrada R$ 30 mil, além de assumir o compromisso de pagar parcelas mensais no valor de R$ 2 mil. Disse também que o carro não foi transferido para seu nome e que entrou na justiça para garantir os seus direitos.

O veículo apreendido e o motorista, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, para registro da recuperação e demais procedimentos.

