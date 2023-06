Veja fluxo de retorno para Salvador após o São João

O movimento de retorno dos festejos do São João deixa o tráfego intenso no sentido de Salvador, devido ao grande fluxo de veículos na BR-324. No entanto, não foram registradas retenções no começo da manhã desta segunda-feira, 26. As informações são da Via Bahia, concessionária responsável pela via.

No sentido do interior, o tráfego é tranquilo nas primeiras horas do dia. A Via Bahia estima o aumento de 46% no fluxo de veículos da BR-324 durante o período de São João.

No Terminal Marítimo de São Joaquim, o Ferry Boat não apresenta filas, segundo informações da Internacional Travessias, que administra o sistema. O mesmo cenário é visto no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica.

*Atualização

Vídeo enviado por leitor do Portal A TARDE registra fluxo intenso em pedágio de acesso para a capital baiana, para quem chega do interior pela BR-324. O material foi enviado por volta das 07:50h da manhã desta segunda-feira, 26.

null Reprodução / Redes Sociais